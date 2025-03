Le Mondial 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, s’annonce comme une édition historique à plus d’un titre. Non seulement elle marquera la première fois que trois pays co-organiseront l’événement, mais elle verra également la participation de 48 équipes, contre 32 lors des éditions précédentes. Et parmi les 48 nations attendues, sept ont déjà réussi à se faire qualifier.

Quelles sont les premières équipes à décrocher leur qualification pour le Mondial 2026 ?

Alors que les éliminatoires battent leur plein à travers le monde, sept nations ont déjà validé leur ticket pour le Mondial 2026. En plus des trois pays co-organisateurs, les quatre autres qualifiés sont concentrés en Amérique latine, Asie et en Océanie. Après quelques rencontres des éliminatoires, l’Argentine, pays champion en titre a réussi à se qualifier pour la 23e édition de cette compétition. Sur ce continent, il reste encore cinq places directes et une pour le barrage intercontinental.

En Asie, sur les huit places directes, le Japon et l’Iran se sont déjà accaparés de deux. Ainsi, six places directes et une pour les barrages intercontinentaux restent encore à pourvoir. En Océanie, la seule place directe est arrachée par la Nouvelle-Zélande puis la Nouvelle-Calédonie participera aux barrages intercontinentaux.

Dans la zone Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes), sur les six places directes, les pays co-organisateurs à savoir : États-Unis, Canada et Mexique, ont déjà pris trois. Il reste donc trois places à prendre directement et deux autres pour les barrages intercontinentaux.

En Afrique, aucune nation n’est encore qualifiée officiellement. Les premières équipes qualifiées pour le mondial 2026, vont commencer par être connues à l’issue des 7e et 8e journées des éliminatoires. Pour l’instant, les 9 places directes ainsi que la seule place en barrage intercontinentaux sont encore à pourvoir.

Pour ce qui est du vieux continent, les qualifications vont démarrer bientôt. Et les premiers de chaque groupe seront qualifiés directement au risque de passer par des barrages au sein de la zone Europe. 16 places directes sont à pourvoir en Europe avec les barrages au sein de la zone Europe qui vont éventuellement s’ajouter.

A noter que les 48 équipes qualifiées qui vont participer à cette 23e édition de la coupe du monde, seront réparties en 12 groupes de 4 pour la phase de poules. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, accéderont aux 16es de finale. Au total, 104 matchs seront disputés entre le coup d’envoi du tournoi, le 11 juin au stade Azteca de Mexico, et la finale, le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium dans le New Jersey.

Les premières nations qualifiées pour le Mondial 2026

États-Unis (pays hôte)

Canada (pays hôte)

Mexique (pays hôte)

Japon (AFC)

Iran (AFC)

Nouvelle-Zélande (OFC)

Argentine (CONMEBOL)