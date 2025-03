La 6e journée des éliminatoires africaines pour le Mondial 2026 a rendu son verdict dans la soirée du mardi 25 mars. Les matchs disputés ont permis de connaitre les résultats finaux de cette journée. Voici un récapitulatif complet des résultats et les points saillants de cette journée.

Le récapitulatif complet de la 6e journée, des surprises et des confirmations en éliminatoires Mondial 2026

Cette 6ème journée a été décisive pour beaucoup d’équipes africaines, car elle a permis de clarifier les positions dans les différents groupes. Après son match nul face au Zimbabwe, le Bénin devrait remporter la victoire contre l’Afrique du Sud en 6e journée pour se hisser à la tête du groupe C. Mais les poulains du technicien franco-allemand Gernot Rohr ont laissé passer cette opportunité en courbant l’échine devant les Bafana Bafana (0-2).

De leur côté, les Lions Indomptables du Cameroun ont fait le job face à la Libye (3-1), après le nul de la précédente journée. Le Sénégal a disposé également du Togo (2-0). L’Algérie a atomisé le Mozambique (5-1), le Maroc a battu la Tanzanie (2-0).

Ces résultats ont des conséquences importantes sur le classement des groupes. Car, ils ont permis un nouveau repositionnement dans les différents groupe en relançant ainsi la course à la qualification au Mondial 2026.

Les résultats de la 6e journée des rencontres qualificatives du Mondial 2026 en Afrique

Dimanche 23 mars 2025

Kenya 1-2 Gabon (Groupe D)

Eswatini 3-3 Ile Maurice (Groupe D)

Lundi 24 mars 2025

Namibie 1-1 Guinée Equatoriale (Groupe H)

Guinée-Bissau 1-2 Burkina Faso (Groupe A)

Centrafrique 0-0 Mali (Groupe I)

Liberia 2-1 São Tomé-et-Príncipe (Groupe H)

Côte d’Ivoire 1-0 Gambie (Groupe F)

Madagascar 0-3 Ghana (Groupe I)

Éthiopie 6-1 Djibouti (Groupe A)

Tunisie 2-0 Malawi (Groupe H)

Mardi 25 mars 2025

Nigeria 1-1 Zimbabwe (Groupe C)

Bénin 0-2 Afrique du Sud (Groupe C)

Rwanda 1-1 Lesotho (Groupe C)

Angola 1-2 Cap-Vert (Groupe D)

Ouganda 1-0 Guinée (Groupe G)

Burundi 5-0 Seychelles (Groupe F)

Botswana 2-0 Somalie (Groupe G)

Cameroun 3-1 Libye (Groupe D)

Égypte 1-0 Sierra Leone (Groupe A)

Soudan 1-1 Soudan du Sud (Groupe B)

Sénégal 2-0 Togo (Groupe B)

Mauritanie 0-2 RD Congo (Groupe B)

Comores 1-0 Tchad (Groupe I)

Algérie 5-1 Mozambique (Groupe G)

Maroc 2-0 Tanzanie (Groupe E)