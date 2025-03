Les Black Stars du Ghana lanceront leur préparation pour les cinquièmes et sixièmes tours des qualificatifs du Mondial 2026 dès le lundi 17 mars 2025. Sous la houlette de leur entraîneur Otto Addo, l’équipe se regroupera pour entamer un stage intensif avant les deux matchs contre le Tchad, prévu pour le 21 mars au stade sportif d’Accra, et un déplacement au Maroc pour affronter Madagascar le 24 mars.

Mondial 2026 (Q) : Les Black Stars débutent leur camp ce lundi !

Ce stage marquera la reprise des activités pour les Black Stars après leur échec en qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui a laissé un goût amer. Après l’annonce de la liste des joueurs convoqués, l’équipe débutera la préparation par une séance d’entraînement ouverte au public le lundi. Ce sera le point de départ de quatre jours de travail acharné au stade sportif d’Accra avant la confrontation face au Tchad.

Les deux matchs à venir sont cruciaux pour le Ghana, actuellement deuxième du Groupe I avec 9 points, à égalité avec les Comores, leaders du groupe. Pour consolider leurs chances de qualification au Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les Black Stars savent qu’ils doivent prendre un maximum de points. Après leur absence à la CAN 2025, ils espèrent redorer leur blason et donner à leurs supporters un parcours solide vers la Coupe du Monde.