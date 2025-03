Pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du mondial 2026, Pape Thiaw, sélectionneur des Lions du Sénégal, a dévoilé une liste audacieuse avec six nouvelles recrues pour les matchs cruciaux contre le Soudan et le Togo.

Pape Thiaw lance sa nouvelle ère avec une sélection sénégalaise audacieuse pour le Mondial 2026

Le patron des Lions de la Téranga, Pape Thiaw a présenté sa sélection pour l’année 2025. L’ancien international, qui a assuré un intérim réussi, prend désormais les rênes de l’équipe et mise sur la jeunesse pour atteindre les objectifs. A cet effet, le technicien sénégalais a convoqué six joueurs prometteurs pour renforcer l’équipe lors des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026.

Les Lions de la Téranga du Sénégal affronteront le Soudan, leader du groupe, à Benghazi, en Libye, puis recevront le Togo à Diamniadio. Pape Thiaw et sa nouvelle équipe devront relever le défi de la qualification pour la Coupe du Monde 2026

Voici la liste des Lions convoqués pour les matchs contre le Soudan et le Togo :

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli, Arabie Saoudite), Mory Diaw (Rodez AF, France), Yehvann Diouf (Stade de Reims, France)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al Hilal, Arabie Saoudite), Moussa Niakhaté (Lyon/France), Abdou Diallo (Al Arabi SC/Qatar), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa/Israël), Ilay Camara (Standard de Liège, Belgique), Antoine Mendy (OGC Nice, France), Moussa Ndiaye (RSC Anderlecht, Belgique)

Milieux : Idrissa Gana Guèye (Everton/Angleterre), Lamine Camara (Monaco/France), Pathé Ciss (Rayo Vallecano/Espagne), Pape Matar Sarr (Tottenham/Angleterre), Pape Guèye (Villarreal/Espagne), Krépin Diatta (Monaco/France), Cheikh Tidiane Niasse ( Hellas Verona, Italie), Dion Lopy (UD Almeiria, Espagne)

Attaquants : Sadio Mané (Al Nassr/Arabie Saoudite), Ismaïla Sarr (Crystal Palace/Angleterre), Boulaye Dia (Lazio Rome/Italie), Habib Diallo (Damac/Arabie Saoudite), Chérif Ndiaye (Étoile rouge/Serbie), Assane Diao Diaouné (Como 1907, Italie), Richard Sagna (AS Douanes), Abdoulaye Sima (Stade de Brest, France).