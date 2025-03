Au Burkina Faso, le poste de contrôle vétérinaire aux frontières de Dakola, en collaboration avec les services douaniers, a procédé à l’incinération de 1 610 poulets et 17 cartons de gésiers impropres à la consommation jeudi 13 mars 2025. Cette action, menée dans la commune de Pô, vise à protéger la santé publique et à lutter contre la contrebande de produits avariés.

Les douanes et les services vétérinaires unissent leurs forces pour protéger la santé publique au Burkina Faso

Selon les informations, les 1610 poulets, conditionnés dans 161 cartons, et les 17 cartons de gésiers, ont été détruits par incinération. Selon Abdoul Malick Nama, responsable du poste de contrôle, cette pratique de contrebande persiste au Burkina Faso malgré les campagnes de sensibilisation.

Ce dernier a appelé la population à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), soulignant que leurs actions ont pour seul but de préserver la santé des citoyens.

Il a également rappelé que le Burkina Faso, par un arrêté interministériel de 2015, interdit l’importation, la distribution et la commercialisation de volailles et de produits aviaires provenant de pays infectés par les virus de la grippe aviaire H5N1 et H5N3.

Cette opération démontre l’engagement des autorités à renforcer les contrôles aux frontières et à protéger les consommateurs contre les produits alimentaires avariés.