La tension monte d’un cran. La 6e journée des éliminatoires africaines du Mondial 2026 démarre ce dimanche 23 mars, et le continent retient son souffle. Les enjeux sont considérables, et chaque match pourrait s’avérer décisif dans la course à la qualification.

Afrique : les affiches de la 6e journée, la course au Mondial 2026 s’intensifie

Des affiches alléchantes et des enjeux cruciaux sont au rendez-vous lors de cette 6e journée des éliminatoires du mondial 2026, zone Afrique. Cette 6e journée promet son lot de suspense et de rebondissements. Des équipes en quête de points précieux, des duels au sommet, et des surprises potentielles : le menu s’annonce riche en émotions.

Les grandes nations n’ayant pas pu assurer lors de la 5e journée ont une chance de se rattraper en vue de relancer rapidement la qualification. Aussi, les équipes qui ont fait de sans faute jusque-là pourraient beaucoup plus se rapprocher de l’objectif qui est de valider leur billet pour la prochaine coupe du monde 2026.

Voici le programme complet des rencontres de la 6e journée à ne pas manquer (heure GMT)

Dimanche 23 mars 2025

13h

Kenya – Gabon

Eswatini – Maurice

Lundi 24 mars 2025

13h

Namibie – Guinée équatoriale

16h

Guinée-Bissau – Burkina Faso

République centrafricaine – Mali

Liberia – Sao Tomé-et-Príncipe

19h

Côte d’Ivoire – Gambie

Madagascar – Ghana

21h

Éthiopie – Djibouti

Tunisie – Malawi

Mardi 25 mars 2025

13h

Botswana – Somalie

16h

Nigeria – Zimbabwe

Bénin – Afrique du Sud

Rwanda – Lesotho

Angola – Cap-Vert

Ouganda – Guinée

19h

Égypte – Sierra Leone

Soudan – Soudan du Sud

Cameroun – Libye

Burundi – Seychelles



21h

Sénégal – Togo

Mauritanie – RD Congo

Comores – Tchad

Algérie – Mozambique

21h 30

Maroc – Tanzanie