Initialement prévue pour le 27 mars, la date limite des inscriptions au concours d’entrée à l’ENA est prorogée. Les personnes désireuses de participer à ce concours ont jusqu’au 6 avril 2025 pour soumettre leurs dossiers.

ENA en Côte d’Ivoire : prorogation de la date des inscriptions au concours

Dans le cadre de l’organisation du concours d’entrée à l’École nationale d’administration (ENA), les dossiers des candidats sont reçus jusqu’au dimanche 6 avril 2025. C’est la nouvelle date fixée par les autorités, en lieu et place du 27 mars qui était indiqué comme date limite. Après la soumission des dossiers, les candidats sont attendus le 9 avril pour l’étape de la prise de vue.

Pour le compte de l’École nationale d’administration, au total six (6) concours sont ouverts. On dénombre trois (3) concours directs et trois (3) concours professionnels. Les candidats qui seront admis à ces différents concours pourront accéder aux trois cycles de formation (Cycle Moyen, Cycle Moyen Supérieur et Cycle Supérieur) au titre de l’année 2026.