La 6e journée des éliminatoires du Mondila 2026 de la zone Afrique atteint son point culminant ce mardi 25 mars. Pour clôturer cette trêve internationale, 15 rencontres sont au programme, et elles promettent d’être décisives pour la suite de la compétition.

Éliminatoires Mondial 2026 : le programme complet du mardi, les matchs à ne pas manquer

Ce mardi, 15 affiches captivantes sont prévues pour conclure la 6e journée des qualifications du Mondial 2026 en zone Afrique. Parmi elles, des rencontres cruciales pour la course à la qualification. Le Bénin, après son match nul décevant contre le Zimbabwe, affronte l’Afrique du Sud dans un duel au sommet. Le vainqueur de ce match pourrait prendre la tête du groupe.

Le Nigeria, qui a relancé sa qualification en s’imposant face au Rwanda, a l’opportunité de se rapprocher des leaders du groupe en remportant sa seconde rencontre de cette fenêtre internationale.

De son côté, le Cameroun, qui a perdu la tête de son groupe, n’a plus le droit à l’erreur face à la Libye. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers doivent impérativement s’imposer pour rester dans la course.

Ces matchs sont cruciaux pour les équipes africaines qui aspirent à une place au Mondial 2026. Chaque point compte, et les résultats de cette journée pourraient bouleverser le classement des groupes.

Tous les rencontres prévues ce mardi 25 mars 2025

13h

Botswana – Somalie

16h

Nigeria – Zimbabwe

Bénin – Afrique du Sud

Rwanda – Lesotho

Angola – Cap-Vert

Ouganda – Guinée

19h

Égypte – Sierra Leone

Soudan – Soudan du Sud

Cameroun – Libye

Burundi – Seychelles

21h

Sénégal – Togo

Mauritanie – RD Congo

Comores – Tchad

Algérie – Mozambique

21h 30

Maroc – Tanzanie