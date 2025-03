Après la rencontre entre la Libye et l’Angola comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026, la Fédération libyenne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA, contestant le comportement des joueurs angolais lors dudit match. Les autorités libyennes estiment que les célébrations angolaises ont manqué de respect et demandent des sanctions.

La Libye dénonce les célébrations angolaises lors de la 5e journée des qualifications Mondial 2026 et saisit la FIFA

Dans un communiqué publié samedi, la Fédération libyenne de football a dénoncé des célébrations qu’elle considère comme « irrespectueuses envers la Libye » et « offensantes pour les spectateurs et téléspectateurs ». Elle y voit une violation des principes du fair-play de la FIFA et de la CAF et exige que le Comité disciplinaire de la FIFA prenne des mesures.

« Nous exigeons des mesures appropriées pour éviter que de tels comportements ne se reproduisent, afin de préserver l’intégrité du sport », insiste le communiqué.

A noter que ce match nul a marqué les débuts du technicien sénégalais Aliou Cissé en tant qu’entraîneur de la Libye dans les éliminatoires du Mondial 2026. Dans ce groupe D, le Cap-Vert domine avec 10 points, suivi du Cameroun (9 points), de la Libye (8 points) et de l’Angola (7 points). Toute chose qui montre que la compétition est intense, et chaque match sera décisif pour la qualification.