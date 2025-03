La 6e journée des éliminatoires africaines du Mondial 2026 s’est poursuivi ce lundi, et le continent a vibré au rythme de rencontres riches en émotions et en rebondissements. Certaines nations ont réussi à confirmer leur statut de leader tandis que d’autres se se sont encore plus enfoncées.

Éliminatoires Mondial 2026 : le récapitulatif complet des matchs du lundi, surprises et confirmations

La journée du lundi 24 mars a été marquée par des surprises, avec des équipes considérées comme favorites qui ont trébuché, et d’autres qui ont confirmé leur statut. Malgré ses victoires sur la plus petite des marques (1-0) pour les deux rencontres de cette trêve, la Côte d’Ivoire a pu atteindre ses objectifs en se maintenant à la tête de son groupe pour la course au mondial 2026.

Tout comme les champions d’Afrique en tire, les Etalons du Burkina Faso ainsi que les Black Stars du Ghana ont également réalisé un sans faute au cours de cette fenêtre internationale FIFA. Cependant, certaines équipes comme les Aigles du Mali, ont fait un match nul sur les deux confrontations en se mettant beaucoup plus en difficulté pour la suite des rencontres qualificatives.

A lire aussi : Mondial 2026 (Q) : Côte d’Ivoire – Gambie, tous les matchs du jour

Ces résultats ont des conséquences importantes sur le classement des groupes. La course à la qualification s’annonce plus serrée que jamais, et chaque point sera crucial dans la suite des éliminatoires.

Voici un récapitulatif des résultats qui ont marqué ce lundi 24 mars