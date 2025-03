La 6e journée des éliminatoires du mondial 2026, zone Afrique oppose la Côte d’Ivoire à la Gambie. Pour cette confrontation prévue le 24 mars prochain, un quatuor arbitral Sud soudanais pour diriger le match.

Pour cette rencontre de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026, l’arbitrage a été confié aux Sud soudanais. Ainsi, c’est Malong Ring Nyier Akechi qui aura la lourde tâche de diriger cette rencontre. Il sera assisté de ses compatriotes Dehiya Gasim Madir et Dau Daniel Dau. Lokudo Solomon Okwera Lino fera office de quatrième arbitre pour cette rencontre. Le nigérien Yanmien Yanfore Issa et l’Algérien Abid Charef Mehdi sont respectivement commissaire et Accesseur des arbitres.

Ce choix témoigne de la confiance accordée à l’arbitrage Sud soudanais, reconnu pour son professionnalisme et sa rigueur. Il s’agit d’un match qui revêt une importance capitale pour les deux équipes. En effet, la Côte d’Ivoire, cherchera à poursuivre la dynamique, tandis que la Gambie va vouloir se repositionner pour les qualifications de la Coupe du monde 2026. La rencontre aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny.