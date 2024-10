La nouvelle chanson de Gohourou Lauraine, dit Mula, intitulée « Nekpa Ni Nene », avec son mélange de langues bété et français, est un véritable bijou tradi-moderne qui explore des thèmes universels : la déception, la trahison et la résilience. À travers des paroles répétitives et des rythmes entraînants, l’artiste ivoirienne propulse des réflexions profondes sur les relations humaines, les valeurs et les épreuves que la vie nous impose très souvent.

Mula, son art de l’humilité face à la trahison

L’une des thématiques centrales de la chanson est l’idée de l’ingratitude. Dans la partie en français, Mula chante : « Si tu les as aidés, qu’ils n’ont pas reconnu, ce n’est pas grave », un passage qui exprime la résignation face à l’ingratitude des autres. L’artiste semble accepter le fait que, malgré les efforts, les bonnes actions peuvent souvent passer inaperçues, et que l’on doit faire face à cela avec dignité et humilité. Le refrain martèle l’idée que, face à ces injustices et aux humiliations (« C’est moi que tu humilies ! »), il faut savoir se tourner vers Dieu (« J’ai laissé pour moi à Dieu »). Cette phrase traduit une sorte de libération spirituelle, où Mula décide de s’en remettre à une force supérieure pour trouver la paix intérieure.

« Nekpa Ni Nene » : Les visages changeants des relations humaines

Mula nous rappelle également que les relations humaines sont souvent teintées d’opportunisme. Dans une autre partie du refrain, elle exprime la dualité de la nature humaine : « Quand l’homme a problème, il te montre un autre visage, quand problème fini, tu vas voir un autre visage ». Cette observation expose le fait que beaucoup de personnes révèlent leur véritable personnalité selon les circonstances. Quand ils sont dans le besoin, ils se montrent humbles et reconnaissants, mais une fois leurs problèmes résolus, ils peuvent se détourner de ceux qui les ont aidés. Ce double jeu est ici dénoncé, mais encore une fois, Mula adopte une attitude de recul et d’acceptation,. Elle montre que ces comportements ne devraient pas affecter notre propre bien-être.

L’argent, facteur de divisions

Un autre thème abordé par Mula est l’importance excessive accordée à l’argent dans les relations. Elle critique ceux qui, « à cause de l’argent des blancs », finissent par humilier ou trahir ceux qui leur sont proches. Cette critique de l’influence corruptrice de l’argent sur les amitiés et les relations sociales est un message fort, particulièrement en Afrique, où l’argent et le pouvoir peuvent profondément transformer les dynamiques sociales et familiales.

« Nekpa Ni Nene » Une musique porteuse de messages

Derrière la mélodie de cette chanson « Nekpa Ni Nene », Gohourou Lauraine, 22e enfant de son père, délivre un message qui pousse à la réflexion. La structure des paroles et la combinaison de langues traditionnelles bété avec le français confèrent à cette œuvre une dimension culturelle unique. C’est à la fois un hommage aux racines africaines, ivoirienne et une ouverture vers des problématiques plus globales. Le bété, langue du terroir de l’ouest de la Côte d’Ivoire, apporte une couleur locale à cette chanson, tandis que les paroles en français lui permettent de toucher un public plus large pour mieux passer son message.

En Afrique, où l’entraide communautaire et la solidarité sont souvent valorisées, mais où la modernisation et l’influence extérieure à travers des concepts immoraux ou des croyances qui vont à l’encontre des normes éthiques, sociales ou morales de notre société africaine du type « C’est l’homme qui fait l’homme », modifient ces rapports. La chanson de Mula vient remettre les choses dans le bon ordre. Négliger les bienfaits ne sera jamais la bonne voie, d’autant plus que la société africaine n’est pas aussi individualiste pour permettre à chacun d’y vivre à la manière occidentale. Chaque peuple a son histoire, son caractère et sa vision du monde, de la vie. La reconnaissance est, plus que jamais, le pont qui maintient le lien entre les personnes, les communautés et les peuples.



Se remettre à Dieu n’est pas seulement une façon pour l’artiste habituellement très World music – Rap / Hip Hop – RnB de dire qu’il faut tourner la page. C’est surtout un moyen de puiser au plus profond de soi la force nécessaire pour minimiser la trahison afin de pardonner plus facilement. C’est également une manière de faire preuve de résilience face à l’ingratitude des autres, qui peut parfois vous pousser vers l’autodestruction, une sorte de double peine.

Mula insiste sur le fait qu’il faut confier ses problèmes à Dieu, ce qui demeure la meilleure façon d’éviter de porter le fardeau d’une rancune qui pourrait nourrir une colère, risquer de vous obnubiler et potentiellement de vous égarer dans une recherche de vengeance. Voyager léger est toujours préférable, car le chemin de la vie est long, bien que la vie elle-même soit courte.

À noter que cette chanson est une reprise de celle de Gogoua Béatrice, une chanteuse bété bien connue dans le milieu de la musique tradi-moderne, mais peu reconnue à l’échelle nationale.

© Star Factory Music 2024

Paroles (Bété) :

Inoudou oh inoudou oh inoudou oh inoudou oh ah oh

Inoudou oh na behi oh inoudou oh

On koua gnibo wanimou né bréni eh

Na behi oh inoudou oh

On koua siabo na behi inoudou oh

On koua konibo na behi inoudou oh

On koua diabo na behi inoudou oh

Assè kpôh awa nièbô

Adié behi bo

Ama ziabo di

Ama ziabo di

Ama ziabo di

Goman meli aza

Ama ziabo di

Assè kpôh awa nièbô

Adié behi bo

Ama ziabo di

Ama ziabo di

Ama ziabo di

Goman meli aza

Ama ziabo di

É yé nadi lagôh égnè

É yé nadi lagôh égnè

É yé nadi lagôh égnè

É yé nadi lagôh égnè

Lagôh mossou nadi eh

Guéhi a lagôh tapè

Mo kona gué nou kpo

Lagôh mossou nadi eh

Mossou nadi eh

Mossou nadi oh

Quand l’homme a problème il te montre un autre visage

Quand problème fini tu vas voir un autre visage oh

Il n’a qu’à avoir un peu d’argent tu vas voir nouveau visage

Tu comptes sur l’homme pour régler tes problèmes tu vas voir son vrai visage oh

Nékpa ni nene

Nékpa ni nene oh

Nékpa ni nene

Nékpa ni nene oh

Inoudou oh inoudou oh inoudou oh inoudou oh ah oh

Wahoa Guébli

Gnèpo Théodore oh

Inoudou oh Ankoua Béa oh inoudou oh

Inoudou oh inoudou oh inoudou oh inoudou oh ah oh

Paroles (Français) :

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Mon ami

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Si tu leurs as donné

Qu’ils n’ont pas reconnu

Ce n’est pas grave

Si tu les as aidé

Qu’ils n’ont pas reconnu

Ce n’est pas grave

Si tu les as hébergé

Qu’ils n’ont pas reconnu

Ce n’est pas grave

Si tu les as aidé

Qu’ils n’ont pas reconnu

Ce n’est pas grave

Si tu les as nourri

Qu’ils n’ont pas reconnu

Ce n’est pas grave

Donc toi et moi on est ensemble

On a vécu une amitié et c’est moi tu humilies aujourd’hui

C’est moi tu humilies aujourd’hui !

C’est moi que tu humilies !

À cause de l’argent des blancs

C’est moi que tu humilies !

À cause de l’argent des blancs

C’est moi que tu humilies !

J’ai laissé pour moi à Dieu

J’ai laissé pour moi à Dieu

J’ai laissé pour moi à Dieu

J’ai laissé pour moi à Dieu

C’est le Bon Dieu qui gère mes affaires

C’est Lui qui règle tout ce qui me concerne

Quand l’homme a problème il te montre un autre visage

Quand problème fini tu vas voir un autre visage oh

Il n’a qu’à avoir un peu d’argent tu vas voir nouveau visage

Tu comptes sur l’homme pour régler tes problèmes tu vas voir son vrai visage oh

Les gens ne sont pas bons

Les gens ne sont vraiment pas bons

Les gens ne sont pas bons

Les gens ne sont vraiment pas bons

Les gens ne sont pas bons

Les gens ne sont vraiment pas bons

Les gens ne sont pas bons

Les gens ne sont vraiment pas bons

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ouaou a guebli

Gnepo Théodore

Ça ne fait rien

Gougoua Béa

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave

Ce n’est pas grave