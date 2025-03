Grande légende de la musique ivoirienne, Nayanka Bell, a récemment exprimé son admiration pour la jeune chanteuse Roseline Layo. Le timbre vocal puissant de la jeune chanteuse lui évoque une autre icône de la scène ivoirienne. Il s’agit de Reine Pélagie.

Roseline Layo, la nouvelle Reine Pélagie ? Nayanka Bell salue son talent exceptionnel

« Je suis un peu déconnectée du showbiz, donc je ne suis pas trop au courant des nouvelles chanteuses. Mais il y en a une dont j’aime particulièrement la voix, c’est Roseline Layo. Son timbre vocal me rappelle Reine Pélagie, cette grande chanteuse ivoirienne dont j’ai toujours admiré la puissance vocale », a confié Nayanka Bell relayé par Abidjanshow.

Séduite par les capacités vocales de la jeune étoile montante, Nayanka Bell ne cache pas son envie d’une future collaboration musicale. « J’ai des compositions qui, j’en suis sûre, iront parfaitement avec son timbre vocal. En tout cas, j’aimerais bien lui donner des chansons », a-t-elle ajouté. Une déclaration qui laisse entrevoir une possible alliance artistique entre ces deux générations de la musique ivoirienne.

Avec près de 40 ans de carrière, Nayanka Bell ne se contente pas de saluer le talent des jeunes artistes, elle leur adresse aussi un message empreint de sagesse et d’expérience. « Pendant qu’elles sont en activité, qu’elles fassent des économies pour investir dans des activités pérennes, dans des choses de valeur qui pourraient leur être bénéfiques plus tard. Afin de pouvoir s’occuper de leurs enfants, de leur famille et aussi rendre service à des amis et connaissances », conseille-t-elle.

Une belle leçon de vie, qui rappelle que la musique est un art, mais aussi un métier où la gestion financière joue un rôle clé dans la durabilité d’une carrière.