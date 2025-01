Au Niger, la police a démantelé deux réseaux de criminels dans la région de Zinder. Suite à une série de vols à main armée et de vols de motos dans la commune urbaine de Matameye, les forces de l’ordre ont mené une opération d’envergure qui a permis l’interpellation de dix individus.

Des réseaux criminels démantelés à Zinder au Niger

Selon les informations, les enquêtes menées par le commissaire départemental de police de Kantché, Boubacar Altiné, ont permis d’identifier et d’appréhender les auteurs de ces actes délictueux dans la région de Zinder au Niger. En effet, le premier réseau, composé de sept individus dont un étranger, était spécialisé dans le vol de motos. Quant au second, plus violent, il était impliqué dans des vols à main armée, notamment dans les marchés, ciblant les téléphones portables et l’argent liquide. Ce réseau est constitué d’un Nigérien et de deux étrangers.

C’est donc au cours d’une cérémonie officielle que le gouverneur de la région de Zinder, le colonel Issoufou Labo, a félicité les forces de l’ordre pour leur efficacité et leur dévouement. Le patron de cette région du Niger a d’abord souligné l’importance de la sécurité pour le développement de la région avant d’encourager les policiers à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes.