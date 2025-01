Sénégal et Cambodge franchissent un cap important dans leur développement. Les Nations Unies ont officiellement retiré ces deux pays de la liste des Pays les Moins Avancés (PMA). Cette décision, fruit de plusieurs années d’efforts, marque une reconnaissance internationale de leurs progrès socio-économiques.

Sénégal et Cambodge: un tournant pour le développement

Cette évolution est le résultat des recommandations du Comité des politiques de développement, validées en juin 2024 par le Conseil économique et social. Les deux pays ont ainsi atteint les critères de sortie de cette catégorie, notamment en termes de revenu, de capital humain et de vulnérabilité économique.

« Cette sortie de la liste des PMA symbolise une avancée vers les objectifs de développement à long terme », a rappelé l’Assemblée générale des Nations Unies.

Cependant, cette nouvelle étape ne se fait pas sans accompagnement. Une période transitoire de cinq ans a été accordée aux deux pays pour faciliter leur intégration dans un nouveau contexte. Durant cette période, ils devront mettre en place des stratégies pour maintenir et accélérer leur croissance, tout en préservant les acquis réalisés.

Les agences onusiennes, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, apporteront leur soutien à cette transition. L’objectif est de minimiser les risques liés à la diminution de l’aide et de renforcer la résilience des deux pays face aux défis mondiaux tels que le changement climatique et les chocs économiques.

« L’Assemblée générale a rappelé les défis persistants face aux pays en développement, notamment les conséquences de la pandémie de COVID-19, les conflits et les impacts du changement climatique, qui fragilisent souvent les progrès réalisés. »

Le Sénégal et Cambodge devront ainsi relever de nouveaux défis pour consolider leurs acquis. La diversification économique, le renforcement des capacités institutionnelles et la mise en œuvre de politiques inclusives seront au cœur de leurs stratégies.

Le parcours du Sénégal et du Cambodge est une source d’inspiration pour d’autres pays en développement. Il démontre qu’avec une volonté politique forte et un soutien international, il est possible de sortir de la pauvreté et de construire des sociétés plus justes et plus prospères.

« Le Sénégal et le Cambodge sont appelés à collaborer étroitement avec leurs partenaires commerciaux et institutionnels pour renforcer leur résilience économique et sociale. »

Cette nouvelle étape marque un tournant dans l’histoire de ces deux pays. Elle ouvre des perspectives prometteuses pour leur avenir et confirme la pertinence de l’aide au développement.