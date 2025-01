Dans une vidéo controversée de Koffi Olomidé, devenue virale sur les réseaux sociaux ces dernières heures, la star congolaise appelle à la prudence et à la réflexion. Olomidé a incité les internautes à rester calmes et vigilants.

Conflit Dakumuda-Mike Kalambay : l’intervention surprenante de Koffi Olomidé

Selon la presse locale, ce qui rend cette prise de parole médiatique particulièrement marquante, c’est que Koffi Olomidé refuse de prendre parti dans le conflit entre Dakumuda et Mike Kalambay. Le célèbre artiste maintient le flou, alimentant ainsi la confusion au sein de l’opinion publique. Il n’accuse pas Dakumuda de mensonge, mais n’apporte pas non plus son soutien aux affirmations de Mike Kalambay. Une posture ambiguë, empreinte d’ironie, qui s’inscrit dans la lignée de ses déclarations célèbres, comme : « Celui qui dit qu’il ne sait pas n’a pas tort, celui qui dit qu’il sait tout n’a pas tort non plus. »

Dans cette affaire, la vérité semble insaisissable ; seul Dieu connaît réellement les faits.