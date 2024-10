La Direction de la Police Judiciaire (DPJ) du Niger a porté un coup dur à une bande de malfaiteurs qui semait la terreur à Niamey. Neuf individus, âgés de 25 à 35 ans, ont été interpellés le 13 octobre dernier pour leur implication dans une série de vols violents ciblant principalement des femmes.

La police démantèle une bande de voleurs ciblant les femmes à Niamey au Niger

Selon les informations, es victimes, souvent surprises par derrière, se faisaient arracher leurs téléphones portables, sacs à main et autres objets de valeur. Ces agressions, filmées par des caméras de surveillance et largement diffusées sur les réseaux sociaux, avaient suscité une vive émotion et une vague d’indignation au sein de la population.

Grâce à un travail d’enquête minutieux, la DPJ a pu identifier les auteurs de ces vols et les appréhender lors d’une opération d’envergure au Niger. Les perquisitions menées à leurs domiciles ont permis de retrouver une partie du butin, notamment de nombreux téléphones portables, des tablettes et des ordinateurs.

Cette arrestation est une victoire importante dans la lutte contre la criminalité à Niamey, la capitale du Niger. Elle démontre l’efficacité de la coopération entre la police et les citoyens. En effet, les signalements des victimes et les images des vidéosurveillance ont été déterminants pour l’identification des suspects.

Pour lutter efficacement contre ce fléau, il est essentiel de renforcer la sécurité dans les quartiers, de sensibiliser la population aux moyens de se protéger et de poursuivre les efforts de répression.