En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont porté un coup dur à la criminalité ce lundi 21 octobre 2024. Lors d’une opération menée à Agboville, plus précisément dans le quartier d’Obodjikro, un individu a été interpellé en possession d’un arsenal inquiétant.

Côte d’Ivoire : la gendarmerie démantèle un réseau de trafiquants d’arme

Suite à une information faisant état d’une détention d’armes illégales, la brigade de gendarmerie d’Agboville a procédé à une perquisition au domicile du suspect. Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont mis la main sur un véritable arsenal.

Au total, un fusil de chasse à canon scié de calibre 12, une grenade lacrymogène et diverses armes blanches (deux couteaux et deux marteaux) ont été saisis. Le mis en cause sera présenté devant la justice dans les prochaines heures. Toutefois, une enquête est en cours afin de déterminer l’origine de ces armes et d’éventuelles complicités.