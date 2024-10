Face aux accusations de détournement de fonds portées contre lui, l’ancien Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, a tenu à rétablir la vérité lors d’une rencontre avec les médias tenue lundi 21 octobre. Le leader de la coalition Jamm ak Ndjerign a fermement démenti ces allégations, les qualifiant de « calomnie » et de « dénigrement ».

« Dans la position où j’étais et dans l’organisation en place au niveau de ce ministère, cela n’était même pas possible », a fait savoir Amadou Bâ, soulignant l’impossibilité matérielle de tels actes. L’ex-Premier ministre de Macky Sall a rappelé son parcours politique et a insisté sur son intégrité, affirmant avoir toujours agi dans l’intérêt supérieur de la nation.

L’ancien chef de gouvernement n’a pas manqué d’attirer l’attention de la population sur le timing de ces accusations, à l’approche d’éventuelles échéances électorales. Il y voit une tentative de le discréditer et de nuire à sa réputation politique. « Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d’une campagne électorale, où l’on cherche à semer la confusion et à discréditer ceux qui, comme moi, ont consacré nos vies au service de la nation », a-t-il laissé entendre.

En dépit de ces attaques, Amadou Bâ reste déterminé à poursuivre son engagement politique. « Mais je tiens à être clair, rien ne m’empêchera, à part le bon Dieu, d’aller à la rencontre des Sénégalais pour défendre ma vision et mon engagement pour le pays », a-t-il conclu.

L’actuel Premier ministre a fait des révélations, il y a quelques semaines, sur l’état du pays que le nouveau régime a hérité. Dans ses déclarations, Ousmane Sonko avait révélé un scandale financier de plusieurs centaines de milliards. Aussi, il avait fait de graves dénonciations sur la gestion de son prédécesseur à la Primature.