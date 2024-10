Au Niger, les autorités militaires ont pris une décision radicale en défaveur des pays de la CEDEAO. Il s’agit de l’interdiction des exportations de riz et de céréales dans tous les pays voisins sauf ceux de l’AES.

Le Niger restreint drastiquement ses exportations de céréales

La junte militaire a interdit les exportations de riz et de la plupart des céréales sauf vers ses deux voisins et alliés. Cette mesure, annoncée par le président de la transition Abdourahamane Tiani, vise à sécuriser l’approvisionnement du marché intérieur et à garantir l’accessibilité des denrées de grande consommation à la population.

En effet, les produits concernés par cette interdiction comprennent notamment le riz (produit localement sur les rives du fleuve Niger), le mil, le sorgho, le niébé et le maïs. Le gouvernement a précisé que cette mesure ne s’appliquera pas aux États membres de l’Alliance pour le Sahel (AES), à savoir le Burkina Faso et le Mali.

Cette décision intervient alors que le Niger est un important fournisseur de céréales pour certains pays voisins, comme le Nigeria. Malgré la levée des sanctions de la CEDEAO, Niamey maintient sa frontière fermée avec certains pays de l’organisation, comme le Bénin. Cette nouvelle mesure pourrait donc être interprétée comme un coup dur pour les pays membres de la CEDEAO.