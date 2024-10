Salah et Mané sont dans le top 10 des footballeurs les mieux rémunérés de la planète. Selon la publication du magazine Forbes cette année, si Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar trustent les premières places, Salah et Mané sont bien présents dans ce classement.

Deux Africains parmi les footballeurs les mieux payés au monde : Salah et Mané marquent l’histoire !

En huitième position, Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool FC, confirme son statut de superstar mondiale. Avec un salaire annuel estimé à 49 millions d’euros, l’Égyptien voit ses revenus bondir grâce à ses performances sur les terrains et à ses nombreux partenariats avec des marques prestigieuses comme Adidas et Vodafone.

Juste derrière lui, Sadio Mané, nouvelle recrue d’Al-Nassr, occupe la neuvième place avec 48 millions d’euros. Après un départ du Bayern Munich marqué par quelques difficultés d’adaptation, le Sénégalais a vu son salaire s’envoler en Arabie Saoudite.

Cette présence inédite de Salah et Mané, deux Africains dans le top 10, témoigne de l’influence grandissante du football africain sur la scène internationale et de l’attractivité de ces joueurs sur le marché. Il est intéressant de noter que ce classement prend en compte non seulement les salaires, mais également les revenus générés par les droits d’image, les primes et les partenariats.