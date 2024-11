Au Niger, la Direction départementale de la police nationale (DDPN) de Doutchi a porté un coup dur à la criminalité dans la région de Dosso en démantelant deux réseaux de malfaiteurs en l’espace de deux jours.

Deux réseaux de malfaiteurs démantelés à Doutchi, la sécurité renforcée au Niger

Selon les informations de la police, les deux réseaux de hors-la-loi ont été démantelés les 6 et 7 novembre dernier au Niger. Le premier réseau, spécialisé dans les vols de motos et de téléphones portables, a été interpellé le 6 novembre. En effet, les agents des eaux et forêts ont surpris l’un des malfaiteurs en flagrant délit, poussant une moto volée. Une course poursuite s’est ensuivi, aboutissant à l’arrestation du suspect et à la récupération de la moto. Les investigations ont permis de retrouver une seconde moto volée au Nigeria et de mettre en lumière les agissements de ce groupe multirécidiviste.

En ce qui concerne le second réseau, il est actif principalement à l’auto-gare de Doutchi et spécialisé dans les vols avec violence. Deux individus ont été interpellés le 7 novembre. Ces derniers ont menacé avec une machette un vendeur de produits de médecine traditionnelle avant de le déposséder de ses biens. Après l’interpellation de ces deux malfaiteurs, les forces de sécurité ont également mis la main sur une quantité de drogue lors de cette opération.

Ces arrestations sont le fruit d’une collaboration étroite entre les forces de l’ordre et la population de la localité de Doutchi au Niger. Les autorités locales ont profité pour saluer l’engagement des policiers puis appeler les citoyens à maintenir une vigilance accrue, notamment en cette période de l’année.