Au Niger, une ressortissante autrichienne enlevée dans la région d’Agadez. Rapportée d’abord par une source locale, l’information a été par la suite confirmée par le ministère autrichien des Affaires étrangères ce dimanche 12 janvier 2025.

Enlèvement d’une Autrichienne au Niger

Eva Gretzmacher, ressortissante autrichienne résidant au Niger depuis 28 ans, a été kidnappée par des hommes armés non identifiés. Selon les informations rapportées par Air-Info, la victime a été forcée de monter dans le véhicule des ravisseurs sans pouvoir emporter d’effets personnels.

Pour accéder à leur victime, les ravisseurs ont d’abord maîtrisé le gardien des lieux sous la menace d’une arme. Âgée de 73 ans, Eva Gretzmacher avait déjà été la cible de menaces de kidnapping en 2021.

Elle est reconnues pour ses actions d’impacts dans la communauté locale d’Agadez. Des ONG locales ont bénéficié de son soutien dans le maraîchage. Eva offrait également des formations en couture et musique au profit des jeunes filles et jeunes garçons. Elle initiatrice de programmes de loisirs, de cours d’informatique et de langue, des concerts, des projections de films et des soirées culturelles.

Pour l’instant, les autorités n’ont pas donné de précisions sur les circonstances de l’incident. Aucune information officielle n’a encore été communiquée sur les démarches en cours pour obtenir la libération de l’otage.