Dans un Clasico qui restera dans les annales, le FC Barcelone a infligé une véritable correction au Real Madrid (5-2) pour remporter la Supercoupe d’Espagne. Les Catalans ont livré une prestation XXL, notamment grâce à un triplé de Raphinha et un doublé de Robert Lewandowski.

Le FC Barcelone humilie le Real Madrid et remporte la Supercoupe d’Espagne

Dès l’entame de la finale, les deux équipes ont montré leur envie de remporter cette Supercoupe d’Espagne. Les occasions se sont multipliées de part et d’autre, mais c’est finalement Kylian Mbappé qui a ouvert le score pour le Real Madrid (5e). Cependant, le Barça a rapidement réagi grâce à Lamine Yamal (22e), puis à Robert Lewandowski (36e) et Raphinha (39e) pour mener 3-1 à la pause.

En seconde période, le festival s’est poursuivi. Raphinha a inscrit un nouveau but (48e), avant que Baldé ne porte le score à 5-1. Malgré l’expulsion de Szczesny et le but de Rodrygo, le Real Madrid n’a jamais pu revenir dans la partie.

Cette victoire éclatante du Barça est une véritable démonstration de force. Les Catalans ont montré un jeu collectif impressionnant et une efficacité redoutable devant le but. Lamine Yamal, le jeune prodige du Barça, a confirmé tout son talent en délivrant une passe décisive et en marquant un but.

Avec cette victoire, le Barça lance idéalement sa saison et prend une option sur le titre de champion d’Espagne. Le Real Madrid, quant à lui, devra rapidement se remettre de cette défaite et rebondir en Liga.