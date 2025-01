À travers un communiqué en date du dimanche 12 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seidou, a donné des précisions sur la violente explosion survenue samedi dans le quartier Ayélawadjè 1, situé dans le troisième arrondissement de Cotonou. Cette explosion, suivie d’un incendie, a causé des pertes humaines.

Bénin : le ministre de l’Intérieur donne des précisions sur l’incendie d’Akpakpa

Selon le communiqué du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, président de la Plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques, les sapeurs-pompiers ont constaté que l’incendie s’est déclenché dans un « immeuble servant à la fois d’habitation et d’entrepôt de produits dangereux, dont le sulfate d’aluminium ».

Les secours ont également relevé des pertes en vies humaines dues à l’intoxication, des dégâts matériels importants, ainsi que des risques évidents de pollution environnementale. Afin d’éviter toute intoxication post-incendie, le ministre invite les habitants du quartier Ayélawadjè 1 à « s’abstenir de consommer tout aliment (eaux de puits stockées dans un récipient non couvert, repas, animaux, végétaux) se trouvant dans un rayon de 100 mètres autour de l’épicentre de l’incendie« .

Le ministre Alassane Seidou a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a exprimé son soutien aux blessés. Il a également assuré qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités.