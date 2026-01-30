Niger : l’Etat islamique revendique l’attaque de l’aéroport de Niamey

Au Niger, une attaque d’envergure a ciblé la base 101 dans l’enceinte de l’aéroport de Niamey dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026. Le bilan présenté fait état de 20 morts côté assaillants, 11 personnes interpellées et des blessés dans le rang des militaires. Cette attaque en plein cœur de Niamey rappelle celle de Bamako qui a ciblé l’aéroport international Président Modibo Keïta – Sénou.

Niger : l’attaque de Niamey revendiquée par l’Etat islamique

Moins de 48 heures après les événements, le groupe terroriste État islamique a revendiqué l’attaque. Selon le groupe Site, spécialisé dans la recherche antiterroriste, c’est ce vendredi 30 janvier que l’État islamique a revendiqué la violente attaque. Le groupe cite l’agence Amaq réputée proche du groupe de l’État islamique. Selon Site, « les combattants de l’État islamique étaient derrière l’opération à la base militaire de l’aéroport international Diori Amani ».

Dans sa première prise de parole publique sur l’attaque, le général Tiani a directement accusé les dirigeants de deux pays voisins et le président français Emmanuel Macron. Selon ses dires, les assaillants seraient sponsorisés par le président du Bénin Patrice Talon, le président Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire et le président français.

Les autorités nigériennes n’ont pas indiqué une impossibilité de reprise immédiate des activités de l’aéroport. Mais les dégâts ne sont pas insignifiants. Trois avions civils ont été touchés et un stock de munitions parti en fumée. Le général Tiani a salué la prompte réaction des forces armées nigériennes qui a permis de maîtriser très rapidement la situation. Il a également reconnu le rôle important joué par les soldats russes dans cette riposte.