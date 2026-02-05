Niger : Nathalie Yamb débarque en renfort à Tiani

Au Niger, l’activiste panafricaniste Nathalie Yamb a été reçue à Niamey ce mercredi 4 février 2026 par le président Tiani. Dans la foulée elle a été confirmée dans ses fonctions de conseillère spéciale. Après les attaques de Niamey, la panafricaniste Nathalie Yamb exprime son soutien au Niger et à ses autorités de transition. Elle vient donc réaffirmer son engagement aux côtés des États du Sahel.

Niger : l’activiste panafricaniste Nathalie Yamb débarque à Niamey après les attaques à l’aéroport

Ce mercredi 4 février 2026, Nathalie Yamb s’est rendue au Niger. L’activiste panafricaniste a été reçue en audience au Palais de la République de Niamey par le président de la Transition, le général Abdourahamane Tiani. Cette visite qui intervient dans un contexte particulier, quelques jours après la double attaque ayant visé l’aéroport international Diori Hamani de la capitale nigérienne.

C’était l’occasion pour Nathalie Yamb de réaffirmer publiquement son soutien aux autorités et de faire le point sur sa nomination officielle comme conseillère spéciale. Il faut dire que la rencontre au palais présidentiel a une dimension de solidarité. Accompagnée du panafricaniste Abdourahamane Oumarou, Nathalie Yamb a souhaité exprimer sa « profonde reconnaissance » au général Tiani et aux membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Nathalie Yamb a également salué le travail des forces de défense et de sécurité nigériennes face aux récentes attaques. « Dans l’épreuve comme dans la lutte pour la souveraineté, le Niger peut compter sur des voix courageuses et loyales », a confié Abdourahamane Oumarou sur les réseaux sociaux à l’issue de la rencontre.