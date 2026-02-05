Le Niger va porter plainte contre le Français Orano

Le Niger va contre-attaquer l’entreprise Orano dans le bras de fer autour de l’uranium. Le régime militaire prévoit des poursuites judiciaires contre le groupe français qui a déjà porté premièrement l’affaire devant les juridictions.

Accusé d’avoir exproprié illégalement Orano, le Niger compte bien se défendre. L’entreprise française affirme avoir eu gain de cause dans l’une de ses actions judiciaires. Mais elle devoir se préparer à affronter le régime militaire sur le même terrain.

Le ministre nigérien de la Justice a confié que son pays va porter plainte pour mettre à nu les agissements d’Orano. « Le Niger a décidé d’initier des procédures judiciaires contre Orano », a déclaré le ministre Alio Daouda. Selon ses dires, le Niger va demander aux juridictions nationale et étrangères de condamner Orano pour les « préjudices » causés.

Niamey accuse l’entreprise d’avoir souillé les terres et pollué l’air dans ses travaux d’exploitation. Le ministre dénonce des « terres souillées » et des « déchets toxiques déversés à l’air libre ».

La brouille a commencé en 2023 lorsque les autorités militaires ont décidé de nationalité la SOMAÏR qui était jusqu’à détenu à 36,6% par l’État. La concrétisation de ce projet de nationalisation implique l’éjection d’Orano qui était l’actionnaire majoritaire. A date, le bras de fer tourne autour d’un stock de 1000 tonnes d’uranium dont le coût est estimé à 300 millions d’euros. Le stock est gardé au sein de la base 101 qui a été récemment ciblé dans une attaque.

