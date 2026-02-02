© Niger : nouvelle attaque dans la région d'Ayorou

Quelques jours après l’attaque contre l’aéroport de Niamey et la base militaire « Base 101 » au Niger, de nouveaux combats ont été rapportés dans la matinée de ce lundi 2 février 2026 dans la région d’Ayorou.

Niger : l’État islamique au Sahel (EIS) attaque encore

Au Niger, quelques jours après l’attaque contre l’aéroport de Niamey et la base militaire « Base 101 », les jihadistes de l’État islamique au Sahel (EIS) ont attaqué le camp de la garde nationale d’Ayorou. Pour l’heure, il n’y a de bilan officiel pour le moment. Selon les informations de RFI, des sources sécuritaires évoquent au moins 3 soldats tués et trois véhicules montés de leurs mitrailleuses emportés. Après avoir occupé la caserne, les assaillants sont repartis en direction du Nord vers la frontière proche.

L’État islamique au Sahel diffuse l’attaque contre l’aéroport de Niamey

Des jours après les attaques contre l’aéroport de Niamey et la base militaire « Base 101 », le groupe terroriste « État islamique » a publié ce dimanche 1er février 2026, une photo dans les rues à la sortie de l’aéroport, montrant ses combattants assassinés et écrasés à l’intérieur de celui-ci. On voit les victimes en plein combat, par exemple sous un hangar ferroviaire, et aussi sur le tarmac. Sur la même image, on voit encore leurs armes pointées vers un hélicoptère et un drone, et utilisées pour tirer sur eux.

Bien que les autorités nigériennes n’aient pas précisé l’étendue des dégâts dans leur rapport du jour de l’attaque, elles ont confirmé la destruction de certains équipements, dont un dépôt de munitions. Elles ont également indiqué que la poudre avait atteint trois chars civils, dont deux de marque SKI.