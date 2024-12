Au Niger, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) poursuivent leur lutte acharnée contre les groupes armés terroristes dans la région de Tillabéri, frontalière du Mali et du Burkina Faso. Ces derniers jours, les opérations menées ont permis de neutraliser un nombre important de combattants ennemis et de saisir de nombreux équipements.

L’armée nigérienne porte de sérieux coups aux terroristes dans la région de Tillabéri

Dans le cadre de l’opération Anzouka, les FDS ont mené une offensive majeure à Karey-Goussou. Malgré une résistance farouche des terroristes, les l’armée du Niger a réussi à neutraliser 19 d’entre eux et à récupérer un important butin. Malheureusement, quatre soldats ont perdu la vie au cours de ces combats.

Parallèlement, l’opération Niya a permis de démanteler plusieurs bases arrière des groupes armés. C’est ainsi que dans la localité de Lemdou, sept terroristes ont été tués et deux autres capturés. Un important cache d’armes, de munitions et de vivres a été découvert, témoignant de la capacité logistique des groupes armés.

Le soutien logistique mis à mal

Les FDS du Niger ont également porté des coups durs aux réseaux de soutien des groupes armés. À Mangaïzé, neuf individus soupçonnés de financer les activités terroristes ont été arrêtés. Une importante somme d’argent a été saisie, mettant en évidence l’importance du volet financier dans le combat contre le terrorisme.

Ces succès répétés démontrent la détermination des FDS à mettre fin à l’insécurité dans la région de Tillabéri au Niger. Les opérations menées sont le fruit d’un travail de renseignement précis et d’une coordination efficace entre les différentes unités. Malgré les pertes humaines, les forces nigériennes sont décidées à poursuivre leurs efforts pour neutraliser les groupes armés et protéger les populations civiles.