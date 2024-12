La CDC-CI Capital a accordé un financement de 1,5 milliard de francs CFA à Advans Côte d’Ivoire, une institution de microfinance dédiée à l’accompagnement des PME. Ce financement vise à soutenir la mission de microfinance d’Advans Côte d’Ivoire, qu’il s’agisse de financement classique ou de crédits en faveur de projets verts.

Accompagner les PME financièrement grâce à l’accord de CDC-CI Capital

L’investissement de CDC-CI Capital s’inscrit dans une vision globale qui consiste, d’une part, à financer les petites et moyennes entreprises dans leurs activités et, d’autre part, à encourager le développement d’initiatives de résilience climatique.

Dans sa déclaration, Mariam Dibo a expliqué comment les fonds seront investis dans ces deux secteurs. Selon elle, l’appui sera consacré à « l’accompagnement des PME et au développement d’initiatives de résilience climatique. » Elle a précisé que la première moitié de cette facilité (750 millions de FCFA) sera allouée à des projets de résilience climatique, favorisant principalement la diversification agricole et la décarbonation de l’économie, tandis que l’autre moitié sera destinée au financement des PME en zones urbaines et rurales.

Par ailleurs, Advans Côte d’Ivoire œuvre pour le bien-être de plus de 200 000 clients, dont 63 % opèrent dans le secteur agricole.

Une première pour CDC-CI Capital

Depuis sa création en 2023, CDC-CI Capital n’avait effectué aucun investissement. Cette initiative représente donc son premier engagement financier. L’institution a, par ailleurs, annoncé que d’autres investissements suivront en 2025, selon les déclarations de Dr Arthur Coulibaly : « Il s’agit d’un financement à impact socio-économique qui va améliorer le revenu des producteurs et favoriser l’inclusion financière. »

La CDC-CI Capital dispose d’un capital de 38 milliards de francs CFA, réparti entre deux guichets. Le premier guichet, destiné aux start-ups et PME, est doté d’un budget de 8 milliards de francs CFA.

Le second guichet, qui constitue le cœur de l’institut, dispose d’un fonds de 30 milliards de francs CFA. Il est spécifiquement réservé au financement des grandes entreprises engagées dans des projets verts.