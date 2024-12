Au Niger, les forces de l’ordre ont réalisé une belle opération dans la région de Tahoua. Lors de deux opérations distinctes, les éléments de l’Office central de répression des trafics illicites des stupéfiants (OCRTIS) ont procédé à l’arrestation de deux trafiquants et à la saisie d’une importante quantité de stupéfiants.

44 kg de cannabis et 11000 comprimés saisis au Niger

Selon les informations, les faits se sont déroulés les 7 et 11 décembre derniers. Les trafiquants, tous de nationalité nigérienne, ont été interpellés à la barrière de Konni alors qu’ils tentaient de faire passer clandestinement leur marchandise. Les saisies comprennent 44 kg de cannabis, dont une variété particulièrement puissante appelée « amnesia », 11000 comprimés de diazépam, 4 grammes de crack bien dissimulés dans des sacs d’arachide, 3 téléphones portables et une somme d’argent de 125.000 FCFA.

Lors de la cérémonie de présentation des deux trafiquants, le gouverneur de la région de Tahoua, le colonel-major Oumarou Tawayé Moussa, a félicité les forces de l’ordre pour leur professionnalisme et leur vigilance. Il a souligné la dangerosité de ces substances et leur impact sur la jeunesse.

Le directeur régional de la police nationale du Niger, le commissaire divisionnaire Mamadou Doumbia, a quant à lui appelé la population à une collaboration accrue avec les forces de l’ordre pour lutter efficacement contre le trafic de drogue. Il a rappelé que la dénonciation anonyme était possible et que les informations transmises seraient traitées avec la plus grande discrétion. Dans la même idée, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Tahoua n’a également pas manqué de saluer le travail de l’OCRTIS et souligner l’importance de doter les forces de l’ordre des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions.

Cette saisie démontre une nouvelle fois la détermination des autorités à lutter contre le trafic de drogue au Niger, un fléau qui menace la sécurité et la santé des populations.