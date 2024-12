Au Togo, un grave accident de la circulation a occasionné la mort de huit personnes. Le drame est survenu ce vendredi 13 décembre 2024 sur la route nationale N°1 à Agoè-Zongo (P/AGOÈ).

Selon les informations fournies par la police, l’accident a été causé par un camion semi-remorque qui transportait une citerne de gaz surdimensionnée. Le véhicule circulait dans le sens sud-nord lorsqu’il a percuté la plateforme supérieure de la passerelle piétonne d’Agoè-Zongo. Dans sa chute, la plateforme a écrasé le camion, ainsi qu’une voiture et deux tricycles.

Le bilan provisoire fait état de 8 morts, 3 blessés et d’importants dégâts matériels. Le gouvernement, à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, a présenté « ses condoléances aux familles éplorées, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ». Le ministre invite les usagers au respect des règles de chargement, « notamment le règlement 14 de l’UEMOA et l’observation scrupuleuse des prescriptions du code de la route afin de garantir la sécurité de tous les usagers ».