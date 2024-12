La Namibie a découvert des gisements de pétrole dans le bassin offshore d’Orange. Ces découvertes lui permettront de doubler sa croissance économique et de devenir moins dépendante de l’exploitation des mines de diamant et d’uranium.

Gisements pétroliers : une opportunité pour la croissance économique de la Namibie

L’exploitation des deux gisements de pétrole du bassin offshore d’Orange pourrait produire 8 milliards de barils de brut. Ainsi, la monétisation de ces ressources (8 milliards de barils) permettra de doubler la croissance économique de la Namibie. Actuellement dépendante de l’exploitation des mines de diamant, qui représentent environ 6 % du PIB et 20 % des recettes d’exportation du pays en 2023, cette nouvelle activité économique pourrait devenir la deuxième source majeure de revenus du pays. Elle pourrait porter la croissance économique à 8 % d’ici quelques années.

Dans une interview, Tom Alweendo, ministre en charge des Mines et de l’Énergie, voit dans ces découvertes une double opportunité pour le pays. « Si ces découvertes pétrolières sont exploitées au maximum de leur potentiel, la Namibie pourrait doubler la croissance annuelle de son produit intérieur brut. C’est énorme », a-t-il déclaré.

Lutte contre la malédiction des ressources

La lutte contre la malédiction des ressources naturelles reste un défi majeur pour la Namibie, qui exploite également l’uranium, en plus des mines de diamant. Pour relever ce défi, le ministre des Mines et de l’Énergie, Tom Alweendo, préconise de réinvestir les revenus potentiels du pétrole et du gaz dans des politiques économiques inclusives, notamment par la création d’emplois. Cela est particulièrement crucial dans un contexte où le taux de chômage en Namibie devrait atteindre 20,29 % en 2024.