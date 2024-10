Au Niger, le gouvernement, dirigé par le président de la transition Abdourahamane Tiani, a annoncé une nouvelle intéressante pour les citoyens. Il s’agit d’une baisse substantielle du prix du ciment.

Niger : le ciment devient plus accessible aux citoyens

Le gouvernement nigérien fait baisser le prix du ciment. Cette décision, officialisée par un décret présidentiel le 14 octobre 2024, a pour objectif d’alléger le coût de la construction et de stimuler le secteur du bâtiment. En effet, grâce à un régime fiscal dérogatoire appliqué aux importations, à la production et à la commercialisation du ciment gris CEM II 32.5, les prix vont considérablement baisser dans tout le pays.

À cet effet, les nouvelles tarifications sont les suivantes : 51 000 FCFA à Tahoua, 55 000 FCFA à Niamey, 56 000 FCFA à Dosso, 57 000 FCFA à Maradi, 58 000 FCFA à Zinder, et 59 000 FCFA à Diffa, Agadez et Tillabéri. Cette baisse représente jusqu’à 35% par rapport aux prix précédents.

Pour rendre cette mesure possible, le gouvernement a mis en place plusieurs avantages fiscaux en faveur des entreprises du secteur à savoir l’exonération de la TAFI, de la TVA sur les énergies, de la TIPM et de la TP, ainsi que des droits et taxes douaniers.

Par ailleurs, cette initiative gouvernementale témoigne d’une volonté de soutenir le développement économique du Niger en facilitant l’accès au logement pour tous et en stimulant l’activité du secteur de la construction.