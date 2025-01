Au Niger, les forces armées ont mené avec succès de nouvelles opérations antiterroristes dans l’ouest du pays, une région régulièrement visée par des groupes armés. Selon les dernières informations, au moins un terroriste a été tué et plus d’une dizaine d’autres ont été capturés.

Le Niger intensifie sa lutte contre le terrorisme et capture de nouveaux criminels

Ces dernières années, le Niger, comme d’autres pays du Sahel, fait face à une montée de la violence jihadiste. Les régions frontalières avec le Burkina Faso, le Mali et le Nigeria sont particulièrement touchées par ces attaques. Les groupes armés profitent de la porosité des frontières et de la complexité du terrain pour mener leurs opérations. Face à cette menace, l’armée multiplie les opérations de ratissage et de sécurisation. C’est ainsi qu’elle a réussi à éliminer un terroriste puis à mettre la main sur plus de dix d’entre eux. Ces dernières semaines, elle a enregistré plusieurs succès, notamment la neutralisation de dizaines de terroristes et la destruction de plusieurs caches d’armes.

Parallèlement à ces opérations, les forces de sécurité ont procédé à l’arrestation de quatre passeurs soupçonnés d’apporter un soutien logistique aux groupes armés opérant dans la région. Ces arrestations ont eu lieu dans les zones de Mosipaka et d’Ayoru, des régions connues pour être des bastions de ces groupes.

À noter que le CNSP avait récemment accusé le Nigeria d’utiliser son territoire comme base arrière pour des groupes terroristes opérant dans le pays dirigé par le général Abdourahamane Tiani. Niamey avait également pointé du doigt d’anciens responsables nigériens et des puissances étrangères qu’il n’a pas nommées.