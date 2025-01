Dans le cadre de l’opération Épervier 10 lancée il y a quelques semaines en Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation d’un individu soupçonné de vol avec effraction dans un domicile situé dans le quartier Mockeyville de Grand-Bassam.

Opération Épervier 10 : gros coup de filet à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire

Selon la police nationale de Côte d’Ivoire, c’est après un signalement que les éléments ont rapidement ouvert une enquête et procédé à l’arrestation de l’individu identifié comme étant K.A., âgé de 32 ans. Lors de sa fouille, les forces de l’ordre ont retrouvé en sa possession un butin conséquent : 292 000 FCFA en espèces et des bijoux en or d’une valeur estimée à 30 000 000 FCFA. Ces objets ont été formellement identifiés comme appartenant à la victime du vol.

Le mis en cause a été conduit au commissariat de police de Grand-Bassam pour être entendu. Il a ensuite été placé en garde à vue en attendant d’être présenté devant le parquet.

Cette arrestation témoigne de l’efficacité de l’opération Epervier 10 menée par les forces de l’ordre et rassure les populations.