Mercredi dernier, l’entrepreneur Pascal Okechukwu, alias Cubana Chief Priest, a officiellement fait ses débuts dans l’industrie musicale avec la sortie de son premier single, « More Money ». Il s’est exprimé à la presse pour parler de la grande raison derrière son choix de se lancer dans la musique.

Cubana Chief Priest dévoile « More Money » avec Davido : un début musical remarqué

Ce titre, qui met en vedette BoyPee, Brown Joel et Hyce, a été présenté par la star de l’Afrobeats Davido, et sa sortie a coïncidé avec le 37e anniversaire de Cubana. Interviewé par Premium Times à Lagos, le magnat de la nuit a expliqué pourquoi il se lance dans la musique malgré son succès dans l’hôtellerie et le divertissement :

« Je suis un créatif. Je peux accomplir tout ce que je veux — je me considère comme un chargeur universel. Je peux recharger un iPhone, un Samsung, un Itel… Je pense donc que c’est le bon moment pour faire de la musique. », a confié Cubana Chief Priest. Selon lui, « More Money » n’est qu’un début. Il se décrit comme un artisan musical, convaincu que la musique est un nouvel espace d’expression.

« Au-delà des chiffres, il faut désormais ajouter musicien à mon profil. Je ne compte pas m’arrêter là. » Le morceau, qu’il décrit comme de l’Afro Gyration Gbedu, s’inspire profondément de la culture urbaine nigériane et célèbre la richesse, l’ambition et la motivation.

Sur les réseaux sociaux, Cubana a rendu hommage à Davido : « La légende elle-même a fait en sorte que ce soit un classique. » Davido a confirmé son rôle de producteur exécutif et l’accompagnement de Cubana dans le processus créatif. Cubana a également salué le retour des Headies Awards au Nigeria : « C’est notre patrimoine musical. On devrait valoriser cette plateforme comme les Grammys. »

Il vise d’ailleurs une nomination aux Headies 2025, et travaille déjà sur un album complet prévu pour l’année prochaine.