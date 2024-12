Ce mardi 31 décembre marque le dernier jour de l’an 2024. Au Nigéria, la commissaire de l’État de Lagos pour le tourisme, les arts et la culture, Mme Toke Benson-Awoyinka, a annoncé que le Greater Lagos Countdown 2025 de ce soir, mettra à l’honneur des artistes de renommée internationale tels que Wizkid, Burna Boy, Tiwa Savage, Seyi Vibez, et Olamide.

Greater Lagos Countdown 2025 : Wizkid, Burna Boy et Tiwa Savage en tête d’affiche

C’est dans un communiqué publié lundi que Benson-Awoyinka a expliqué que cet événement va débuter à 19 heures. Il sera une célébration immersive de 24 heures, mêlant musique, culture et divertissement pour marquer l’entrée dans la nouvelle année. Elle a décrit le Greater Lagos Countdown comme une plateforme unique visant à unir les résidents tout en mettant en avant la diversité culturelle et l’énergie vibrante de Lagos. « L’événement de cette année proposera une programmation exceptionnelle avec des superstars de l’Afrobeat comme Wizkid, Burna Boy, Tiwa Savage, Seyi Vibez et le rappeur légendaire Olamide. D’autres artistes de renom rejoindront également la scène pour offrir des performances inoubliables », a-t-elle déclaré.

Les représentations auront lieu simultanément dans les cinq divisions IBILE de Lagos : Ikorodu (Hôtel de ville), Badagry (Grammar School), Agege (Stade), Epe (Centre de loisirs) et Tafawa Balewa Square (TBS). Benson-Awoyinka a précisé que cette célébration inclura des expositions culturelles, des foires gastronomiques et un feu d’artifice spectaculaire à minuit, symbolisant la transition vers 2025. « Avec de la musique, de la danse, de la nourriture et un feu d’artifice éblouissant, nous sommes déterminés à offrir une expérience inoubliable à tous », a-t-elle ajouté.

Pour garantir la sécurité des festivaliers, des mesures robustes seront mises en place dans tous les lieux. Elle a également invité les habitants de Lagos et les touristes à participer aux festivités et à vivre l’énergie unique de Lagos pour débuter l’année 2025 en beauté.