Après la récente attaque terroriste qui a endeuillé la ville, les autorités de Nioro du Sahel ont décidé d’interdire la circulation des motos pendant la nuit. Une mesure drastique pour tenter de renforcer la sécurité.

Nioro du Sahel : La circulation des engins à deux roues interdite pendant la nuit

Face à la montée de l’insécurité, le gouverneur de la région de Nioro du Sahel, le général de brigade Aly Annji, a pris une décision forte : interdire la circulation des motos et des tricycles entre 20h et 6h du matin. Cette mesure, qui entre en vigueur immédiatement, vise à empêcher les terroristes d’utiliser ces engins pour mener leurs attaques.

« La circulation des engins à deux roues et des tricycles dans la ville et environ de 20h à 6 heures du matin est interdite jusqu’à nouvel ordre », a déclaré le gouverneur dans un communiqué. « Cette mesure vise à assurer l’ordre public et à protéger les personnes et leurs biens. »

Cette interdiction de la circulation nocturne des motos n’est pas une première au Mali. Des mesures similaires ont déjà été prises dans d’autres régions du pays, comme Bandiangara et Niono, pour lutter contre l’insécurité. Cependant, les résultats de ces mesures ont été mitigés, et les attaques terroristes se sont poursuivies.

« Les contrevenants à cette décision s’exposeront à des sanctions conformément aux textes en vigueur », a prévenu le gouverneur, qui a chargé les forces de défense et de sécurité de faire respecter cette interdiction.

Les motos ont été largement utilisées par les terroristes lors de l’attaque de Nioro du Sahel. Ces engins leur permettent de se déplacer rapidement et discrètement, et de prendre la fuite après avoir commis leurs actes. En interdisant leur circulation pendant la nuit, les autorités espèrent réduire la mobilité des groupes armés et ainsi limiter les risques d’attaques.

Cependant, certains observateurs restent sceptiques quant à l’efficacité de cette mesure. Ils soulignent que les terroristes peuvent trouver d’autres moyens de se déplacer et que cette interdiction risque surtout de pénaliser les populations civiles.

« Les mesures similaires interdisant la circulation des engins à deux roues ont été prises par les autorités dans certaines régions du pays comme Bandiangara et Niono, sans pourtant endiguer l’insécurité et les attaques terroristes contre les populations civiles. De quoi laisser pessimiste pour les observateurs l’efficacité de cette décision du gouverneur de la région de Nioro du Sahel », peut-on lire dans un article de presse.

Cette nouvelle mesure intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu au Mali. Les attaques terroristes se multiplient depuis plusieurs années, faisant de nombreuses victimes civiles et militaires. Les forces armées maliennes, soutenues par des forces internationales, luttent pour reprendre le contrôle des zones en proie à l’insécurité.

Il reste à voir si cette interdiction de la circulation nocturne des motos permettra de réduire le nombre d’attaques terroristes à Nioro du Sahel. En attendant, les populations vivent dans la peur et attendent des solutions durables pour retrouver la paix.