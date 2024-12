Dans le but de renforcer la gouvernance et l’efficacité des entreprises publiques nationales (EPN), le gouvernement ivoirien a lancé une vaste réforme. Lors d’une cérémonie officielle, le ministre du Patrimoine, Moussa Sanogo, a présenté un plan d’action ambitieux pour améliorer la gestion de ces structures.

Côte d’Ivoire: nouveau départ pour les EPN

Créée en octobre 2023, la Direction générale des établissements publics nationaux (DGEPN) a pour mission de coordonner et d’améliorer la gestion de ces entreprises. Le ministre Sanogo a souligné l’importance de cette réforme, affirmant que « le succès que nous rencontrerons dans l’exécution de ces actions contribuera à n’en point douter à consolider l’ancrage des EPN dans l’environnement socioéconomique de notre pays ».

Les EPN ivoiriens sont confrontés à de nombreux défis, notamment des difficultés de mobilisation de ressources propres, des dysfonctionnements de certains conseils de gestion et des disparités dans les textes de création. Ces problèmes ont un impact direct sur leur performance et leur capacité à répondre aux attentes des citoyens.

Pour remédier à cette situation, le gouvernement a mis en place un plan d’action en trois axes :

gouvernance et gestion financière : il est question notamment de renforcer les organes de gouvernance, d’actualiser le cadre juridique et de mettre en place des contrats de performance;

il est question notamment de renforcer les organes de gouvernance, d’actualiser le cadre juridique et de mettre en place des contrats de performance; éfficacité opérationnelle : ce volet vise à améliorer la gestion des ressources humaines, à renforcer la capacité d’absorption des crédits d’investissement et à prévenir les risques;

ce volet vise à améliorer la gestion des ressources humaines, à renforcer la capacité d’absorption des crédits d’investissement et à prévenir les risques; digitalisation : la digitalisation des processus est un élément clé pour améliorer la transparence et l’efficacité des EPN.

Le directeur général de la DGEPN, Daouda Kamagaté, s’est engagé à mettre en œuvre ce plan d’action ambitieux. Il a déclaré que « la gestion des entreprises publiques nationale est un gros challenge qu’il faut relever » et que « la DGEPN est une innovation de taille en Afrique ».

Le portefeuille de l’État ivoirien compte 102 EPN, qui jouent un rôle essentiel dans de nombreux secteurs clés de l’économie, tels que la santé, l’éducation et l’énergie. Ces entreprises représentent un budget cumulé de 610 milliards de FCFA en 2023 et emploient plus de 16 000 personnes.

La réforme en cours des entreprises publiques nationales est une étape importante pour améliorer la gouvernance et l’efficacité de ces entreprises. Elle devrait permettre à la Côte d’Ivoire de renforcer son développement économique et social.