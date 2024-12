Peter Okoye alias Mr. P, ancien membre du célèbre duo P-Square, a adressé un message de félicitation à l’international nigérian Ademola Lookman. Ce dernier a été élu meilleur Joueur Africain de l’Année lors des CAF Awards 2024 lundi dernier.

Ademola Lookman sacré meilleur joueur africain, Peter Okoye heureux avec la star

Sur ses réseaux sociaux quelques heures après le verdict officiel de la CAF, Peter Okoye alias Mr P, a partagé une photo de Lookman sur son compte Instagram. En dessous de la photo, on pouvait lire : « SAISON GAGNANTE. Félicitations à Lookman. »

On le rappelle, l’attaquant de l’Atalanta, Ademola Lookman a été honoré lors de la prestigieuse cérémonie qui s’est tenue lundi soir à Marrakech, au Maroc. Dans un discours émouvant, le jeune talent nigérian a remercié ses compatriotes en yoruba et est revenu sur son incroyable ascension : « Il y a un peu plus de quatre ans, j’ai échoué devant le monde. Aujourd’hui, je suis le meilleur joueur d’Afrique. » Lookman a dédié ce prix à ses coéquipiers, sa famille et ses fans, soulignant leur rôle déterminant dans son parcours.

L’attaquant de 26 ans s’est distingué cette année par des performances exceptionnelles. Il a été un acteur clé de la campagne de l’Atalanta en Serie A et dans la qualification du Nigeria pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Son triplé mémorable en finale de l’UEFA Europa League a confirmé son statut d’étoile montante du football africain. Ademola Lookman a surpassé une concurrence féroce, notamment Achraf Hakimi (Maroc), Simon Adingra (Côte d’Ivoire), Serhou Guirassy (Guinée) et Ronwen Williams (Afrique du Sud), pour s’adjuger ce prestigieux trophée.

En octobre, Lookman a également marqué l’histoire en devenant le seul joueur africain classé dans le Top 20 du Ballon d’Or 2024, se positionnant à la 14ᵉ place. Son triplé contre le Bayer Leverkusen, en mai dernier, a mis fin à la série impressionnante de 51 matches sans défaite des champions de Bundesliga, consolidant ainsi son statut parmi les meilleurs joueurs du continent.