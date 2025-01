Samuel Eto’o figure emblématique du football africain, est au cœur d’une polémique liée à son couronnement en tant que « NTUMFON » du Koshin Fondom.

Titre honorifique pour Samuel Eto’o : une controverse au cœur des traditions camerounaises

Dans une région où les titres traditionnels sont empreints de symbolisme et de respect, Samuel Eto’o a été désigné « NTUMFON » par le Fon de Koshin, situé dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Ce titre honorifique, bien que prestigieux, a suscité de vifs débats. Le Fon de Koshin a expliqué sa décision en déclarant : « Le Président Samuel Eto’o reste mon porteur de message et mon médiateur du Palais de Koshin Fon. Je suis le chef suprême du village de Koshin et j’ai le droit de donner des titres notables à tous ceux qui servent mon palais et ma communauté. »

Ce titre a été conféré à l’issue d’une visite de Samuel Eto’o au Palais Annexe du Fon à Douala Bonaberi, en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir la culture et les valeurs communautaires. Cependant, cette distinction a été critiquée par d’autres figures traditionnelles, notamment le Fon de Bambalang. En réponse, le Fon de Koshin a rappelé : « Aucun Fon de la région du Nord-Ouest ne contrôle un autre village de Fons, et aucun Fon n’a le droit de s’immiscer dans les affaires de mon village. »

Un équilibre entre tradition et modernité

Le Fon de Koshin a également souligné que, bien que Samuel Eto’o porte le titre de NTUMFON, le seul « Fon des Fons » au Cameroun demeure le Président de la République, Paul Biya. En assumant ce rôle d’ambassadeur des valeurs culturelles camerounaises, Samuel Eto’o incarne un pont entre les traditions ancestrales et les aspirations modernes du pays.