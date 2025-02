C’est officiel ! Sami Trabelsi reprend les rênes de l’équipe nationale de Tunisie. L’ancien défenseur emblématique a été nommé sélectionneur par la Fédération tunisienne de football (FTF) lors d’une réunion de son comité exécutif, lundi 10 février 2025.

La Tunisie confie à nouveau ses rênes à Sami Trabelsi pour les qualifications à la Coupe du Monde

Cette décision marque le retour de Sami Trabelsi à la tête des Aigles de Carthage, qu’il avait déjà dirigés entre 2011 et 2013, remportant notamment le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en 2011.

En effet, l’instance dirigeante de football en Tunisie a opté pour l’expérience de Sami Trabelsi afin de mener la sélection nationale vers de nouveaux succès. Et l’objectif est bien défini, il s’agira pour le tout nouveau patron des Aigles de Carthage de qualifier l’équipe pour la Coupe du monde 2026 et briller lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025).

Le nouveau sélectionneur aura donc pour mission de remobiliser les joueurs et de mettre en place un projet sportif ambitieux. Il devra également faire face à une concurrence féroce dans les éliminatoires du mondial déjà en mars avec des matchs des 5e et 6e journées face au Libéria et au Malawi, où la Tunisie est actuellement en tête de son groupe.

Pour Sami Trabelsi, cette nomination représente un retour aux sources. L’ancien défenseur, très populaire auprès des supporters tunisiens, connaît parfaitement le football local et les attentes du public. Il aura à cœur de donner une nouvelle impulsion à l’équipe nationale.