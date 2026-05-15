Orpaillage illégal en Côte d’Ivoire : des motos brulées, des fusils saisis et 27 personnes interpellées

En Côte d’Ivoire, les forces de sécurité intensifient la lutte contre l’orpaillage illégal. L’Escadron de Gendarmerie Mobile de Niakara et la brigade de Katiola ont récemment mené une vaste opération conjointe qui a conduit à l’arrestation de 27 personnes. Des armes et des motocyclettes ont été saisies lors de l’opération.

Côte d’Ivoire : 27 personnes interpellées sur des sites d’orpaillage illégal

Vingt-sept suspects interpellés, cinq fusils saisis et 76 motocyclettes détruits. C’est le bilan de l’opération coup de poing conduite le mercredi 13 mai 2026 par l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Niakara et la brigade de Katiola à Darakokaha, dans la sous-préfecture de Fronan. C’est la énième opération dirigée contre cette activité illicite qui prend de l’ampleur dans le pays. Sur renseignements, les gendarmes se sont organisés pour cibler plusieurs sites où des suspects travaillaient en toute clandestinité.

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Le bilan fait état de vingt-sept personnes interpellées, soixante-seize motos incendiés. Découverte surprenante : les agents de sécurité ont retrouvé les suspects en possession de cinq fusil calibre 12. Ces armes ont été saisies. De sources sécuritaires, les orpailleurs, conscients qu’ils sont dans une activité illégale tentent de se protéger des actions des forces de l’ordre. Aussi, dans certaines zones vulnérables, ils peuvent être ciblés par des individus armés.

Toutes les personnes arrêtées dans cette opération sont gardées. Elle seront présentées Pôle Pénal Économique et Financier pour répondre des accusations de l’exploitation illégale de ressources naturelles. Leur situation peut être aggravée à cause des armes retrouvées sur elles.

Le ministre Abou Bamba crie son ras-le-bol

Le ministre ivoirien de l’Environnement, Abou Bamba, dénonce l’encombrement des parquets et des centres de détention par des orpailleurs prévenus. « Les orpailleurs, c’est par centaines qu’on les interpelle. C’est tous les jours que des orpailleurs sont arrêtés. Si vous voulez savoir comment ces gens sont traités au niveau du parquet, allez au Pôle pénal économique et financier. Ces individus sont jugés en groupe, ils encombrent nos parquets, ils encombrent nos centres de détention », a-t-il déclaré sur RTI.

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La justice est de plus en plus appelée à statuer sur un nombre important de dossiers d’orpaillage illégal. Cette situation révèle l’ampleur de la situation. Les opérations d’interpellation sur le terrain se multiplient témoignant de la déterminations des autorités à réprimer cette activité qui fait perdre environ 4 600 milliards de FCFA à la Côte d’Ivoire chaque année, selon Stan Zézé, Président du Groupe Bloomfield Intelligence.