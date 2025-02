Paul Okoye, alias RudeBoy du duo P-Square, a récemment confié que son frère jumeau, Peter Okoye est à l’origine des ennuis judiciaires de leur frère aîné, Jude Okoye.

Blanchiment d’argent : Paul Okoye défend son frère Jude en justice

Lors de l’audience de vendredi 28 février 2025, consacrée à la demande de libération sous caution de Jude, Paul a pris sa défense, assurant qu’il allait tout faire pour obtenir sa libération. Jude Okoye, ancien manager du groupe P-Square, est poursuivi par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) pour blanchiment d’argent. Il est accusé d’avoir détourné 1,38 milliard de nairas, 1 million de dollars et 34 537,59 livres sterling. Aux côtés de sa société Northside Music Ltd, Jude a comparu devant le juge Alexander Owoeye de la Haute Cour fédérale de Lagos, mercredi dernier. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

Le parquet, représenté par Larry Peters Aso, a demandé que Jude soit placé en détention provisoire jusqu’à son procès. De son côté, l’avocat du défendeur, Inibehe Effiong, a plaidé pour une libération sous caution, suggérant que Jude reste sous la surveillance de l’EFCC jusqu’à la prochaine audience. Lors de l’audience, Paul Okoye a pris la parole, accusant Peter Okoye d’être responsable de la situation de leur frère aîné. « Je le soutiens parce que je connais la vérité. C’est Peter qui fait subir ces choses à Jude. Il l’a fait emprisonner, et je suis là pour le sortir de là. Si Jude est coupable, alors Peter et moi le sommes aussi. », a confié Rudeboy.

Une rivalité familiale qui refait surface

Les tensions entre les frères Okoye ne sont pas nouvelles. Le groupe P-Square s’est séparé en 2017, après plusieurs différends familiaux et financiers. Cette nouvelle affaire judiciaire pourrait raviver les conflits et marquer une nouvelle rupture entre les jumeaux les plus célèbres de l’Afrobeat.