Le chanteur nigérian Burna Boy vient d’obtenir la prestigieuse certification Platinum SNEP en France pour sa performance vocale sur le titre à succès Donne-moi l’accord du chanteur franco-congolais Dadju Nsungula.

Burna Boy et Dadju : leur hit « Donne-moi l’accord » certifié platine en France

Bien que sortie en 2019, cette collaboration continue de séduire un large public, témoignant de son impact durable sur la scène musicale francophone et internationale. Cette nouvelle certification marque une étape supplémentaire dans la carrière de Burna Boy, qui s’impose comme l’un des artistes africains les plus influents de l’industrie musicale mondiale.

En début d’année 2025, l’artiste, lauréat d’un Grammy Award, avait déjà obtenu une certification d’or RIAA pour son titre Alone, issu de la bande originale du film Black Panther : Wakanda Forever. Mais ce n’est pas tout ! Burna Boy a également marqué l’histoire en devenant le premier artiste à figurer en couverture du tout nouveau magazine Billboard France, un symbole fort de l’expansion de la musique africaine à l’échelle internationale.

Avec cette certification Platinum SNEP, Burna Boy cumule désormais six certifications RIAA et quatre disques solo certifiés, renforçant encore un peu plus son statut d’icône mondiale de la musique afrobeat.