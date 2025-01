La plateforme Global Fire Power a dévoilé le classement des pays en termes de puissance militaire pour l’année 2025. Ainsi, pour le compte des trois nations de l’Alliance des États du Sahel (AES) composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c’est le Mali qui se distingue en occupant la première place. Selon Global Fire Power, un score PowerIndex parfait est de 0,0000 : plus cet indice de puissance militaire est proche de zéro, plus la capacité de combat conventionnelle est élevée.

Classement de puissance militaire en Afrique : le Mali en tête de l’Alliance des États du Sahel

Sous la direction du général d’armée Assimi Goïta, le Mali a connu une montée en puissance de ses forces armées. Confronté à une menace terroriste persistante, le pays a investi massivement dans l’acquisition de nouveaux équipements militaires. Grâce à l’acquisition d’aéronefs et de drones de combat, l’armée malienne a renforcé sa capacité de frappe et a remporté plusieurs succès sur le terrain ces derniers mois. Cette montée en puissance lui permet d’occuper la 18e place en Afrique et la 104ᵉ au niveau mondial. Au niveau de la confédération AES, le Mali vient en tête du classement en termes de puissance militaire.

Le Niger, une puissance régionale

Le Niger, riche en uranium, suit le Mali en se classant 2ᵉ puissance militaire au sein de l’AES, 25e en Afrique et 119e au niveau mondial. Sous la direction du général Abdourahamane Tiani, le pays dispose d’un potentiel militaire important, notamment grâce à ses dernières acquisitions en équipements. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), au pouvoir, en décidant de rompre tout lien avec la puissance coloniale, fait des efforts pour renforcer son armée en équipement lourd.

De son côté, le Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, n’est pas en reste. Classé 31e en Afrique et 129e au niveau mondial, ce pays, qui complète le podium au niveau de l’Alliance, a également modernisé son arsenal militaire. La coopération militaire renforcée au sein de l’AES a permis aux forces armées burkinabè de gagner en efficacité. Les drones de renseignement et de combat ont particulièrement joué un rôle important dans la lutte contre le terrorisme.

Cette course à l’armement entre les pays de l’AES s’explique par le contexte sécuritaire particulièrement complexe de la région. Les groupes terroristes, notamment liés à Al-Qaïda et à l’État islamique, représentent une menace constante pour la stabilité des États. Pour faire face à cette menace, les pays du Sahel sont contraints d’investir massivement pour relever leurs capacités militaires.