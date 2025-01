La Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’attraction des investissements étrangers. Le gouvernement ivoirien, lors du Conseil des ministres du 15 janvier 2023, a ratifié un accord de promotion et de protection réciproque des investissements avec Singapour. Cet accord, signé en 2014, vise à consolider les relations économiques entre Côte d’Ivoire et Singapour et à créer un cadre favorable aux entreprises des deux nations.

Côte d’Ivoire et Singapour : un cadre juridique solide pour les investisseurs

Cet accord, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, offre des garanties solides aux investisseurs singapouriens et ivoiriens. Il repose sur les principes d’égalité et de bénéfice mutuel, assurant ainsi une protection égale aux investissements des deux pays.

« La ratification de cet accord permettra d’attirer davantage d’investissements singapouriens dans notre pays et de contribuer au développement des secteurs à forte valeur ajoutée tels que la finance et la production pharmaceutique. », a souligné M. Coulibaly.

Les échanges commerciaux entre l’Afrique et Singapour sont en constante croissance. En 2022, ils ont atteint 14,38 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 14,7% par rapport à 2018. De plus, les investissements directs étrangers de Singapour en Afrique s’élevaient à environ 21 milliards de dollars américains fin 2020. Ces chiffres témoignent de l’attractivité économique de l’Afrique, notamment de la Côte d’Ivoire, pour les investisseurs singapouriens.

La ratification de cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour l’économie ivoirienne. Les investissements singapouriens pourraient contribuer à diversifier l’économie ivoirienne et à créer de nouveaux emplois. Les secteurs de la finance et de la production pharmaceutique, en particulier, pourraient bénéficier de ce partenariat.

Ce nouvel accord entre Côte d’Ivoire et Singapour , s’inscrit dans la stratégie du gouvernement ivoirien visant à faire de la Côte d’Ivoire une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers. Il témoigne également de l’importance accordée par le gouvernement aux relations économiques avec les pays asiatiques.

Ce partenariat entre la Côte d’Ivoire et Singapour est un exemple de coopération Sud-Sud. Il montre que les pays en développement peuvent travailler ensemble pour stimuler leur croissance économique et améliorer les conditions de vie de leurs populations.