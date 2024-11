Plus de 150 jeunes Sénégalais sont actuellement détenus dans des prisons marocaines, principalement pour des faits liés à la migration irrégulière. Cette situation dramatique a poussé de nombreuses familles à lancer un appel à l’aide auprès des autorités sénégalaises.

Plus de 150 jeunes migrants sénégalais emprisonnés au Maroc

Selon Babou Sène, consul général du Sénégal à Dakhla, ces jeunes sont incarcérés dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun. Les témoignages recueillis par Libération révèlent l’angoisse et le désespoir des familles, qui ne savent plus à quel saint se vouer.

À Thiallane, Souleymane Thior, dont le fils Ibrahima est détenu depuis plus de deux mois, explique : « Nous sollicitons vraiment l’aide des autorités ». Même son de cloche du côté d’El Hadji Idrissa Thior qui s’inquiète pour son neveu Faback Sarr, également incarcéré au Maroc.

Les femmes ne sont pas épargnées par cette situation. Maimouna Sana, originaire de Thiès, est ainsi détenue au Maroc pour des faits liés à la migration irrégulière.

Face à cette crise, les familles des jeunes en prison à l’étranger se sont organisées en collectifs pour faire entendre leur voix. Mame Bineta Dia, dont le fils Alassane Diouf est aussi détenu, a ainsi créé un collectif de parents.

Le ministre sénégalais de la Justice avait annoncé en septembre dernier vouloir discuter de cette question avec son homologue marocain. Mais, les familles des détenus déplorent le manque d’avancées concrètes. De son côté, Babou Sène a indiqué avoir effectué plusieurs visites dans les prisons marocaines et avoir mis en place des aides sociales pour les détenus sénégalais. Toutefois, les familles réclament davantage d’actions pour assurer le retour de leurs proches au pays.